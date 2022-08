Meteo in Italia, stop al caldo: temporali fino a Ferragosto, ecco dove (Di martedì 9 agosto 2022) Molti stanno aspettando questa settimana da tempo perché per tanti Italiani venerdì è l’ultimo giorno di lavoro. Poi ferie, Ferragosto, relax e vacanze per i più fortunati. Gli stessi che, invece, dovranno fare i conti con il maltempo: dopo il caldo torrido e una delle estati più afose di sempre, ora dovrebbero arrivare i temporali. Almeno fino al 15 agosto, su quasi tutta l’Italia. Previsioni Meteo in Italia fino a venerdì 12 agosto 2022 L’anticiclone africano nei prossimi giorni non proteggerà più il nostro Paese e l’alta pressione andrà ad invadere i settori centrali e settentrionali, fino a raggiungere le Repubbliche Baltiche. Questa vorrà dire che ci sarà un calo delle temperature, con correnti più fresche in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Molti stanno aspettando questa settimana da tempo perché per tantini venerdì è l’ultimo giorno di lavoro. Poi ferie,, relax e vacanze per i più fortunati. Gli stessi che, invece, dovranno fare i conti con il maltempo: dopo iltorrido e una delle estati più afose di sempre, ora dovrebbero arrivare i. Almenoal 15 agosto, su quasi tutta l’. Previsioniina venerdì 12 agosto 2022 L’anticiclone africano nei prossimi giorni non proteggerà più il nostro Paese e l’alta pressione andrà ad invadere i settori centrali e settentrionali,a raggiungere le Repubbliche Baltiche. Questa vorrà dire che ci sarà un calo delle temperature, con correnti più fresche in ...

