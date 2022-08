Meritocrazia Italia: “I partiti discutano sulle priorità del Paese e non sulla spartizione dei seggi” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Meritocrazia Italia auspica un momento di confronto importante tra i partiti che si contenderanno la maggioranza del Paese. “Il confronto dovrebbe servire a migliorare le proposte di tutti i partiti. Dovremmo assistere ad una discussione garbata, serena e programmatica nella quale le idee migliori vincono. Ad oggi la politica si ‘avvita’ sui soliti ‘balletti elettorali’ dimenticando che c’è un Paese in profonda difficoltà, le cui esigenze reali nemmeno lambiscono le agende dei nostri rappresentanti, apparentemente impegnati più nella ricerca del posizionamento vincente che non nella stesura di un programma di governo, che sia effettivamente calibrato sulle priorità della cittadinanza. È il momento di osare! È il momento in cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –auspica un momento di confronto importante tra iche si contenderanno la maggioranza del. “Il confronto dovrebbe servire a migliorare le proposte di tutti i. Dovremmo assistere ad una discussione garbata, serena e programmatica nella quale le idee migliori vincono. Ad oggi la politica si ‘avvita’ sui soliti ‘balletti elettorali’ dimenticando che c’è unin profonda difficoltà, le cui esigenze reali nemmeno lambiscono le agende dei nostri rappresentanti, apparentemente impegnati più nella ricerca del posizionamento vincente che non nella stesura di un programma di governo, che sia effettivamente calibratodella cittadinanza. È il momento di osare! È il momento in cui ...

