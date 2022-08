Meloni premier, il sì di Tajani e Salvini: «Il partito più votato propone il nome» – Il video (Di martedì 9 agosto 2022) «Noi abbiamo detto che non abbiamo nessuna preclusione nei confronti di nessun leader del centrodestra», dichiara il coordinatore generale di Forza Italia Antonio Tajani, facendo eco alle dichiarazioni di ieri di Giorgia Meloni e a quelle del leader della Lega Matteo Salvini. Stamattina, l’ex Ministro dell’Interno, che in passato era stato più prudente, ha detto esplicitamente: «Chi prende più voti avrà l’onore e l’onere di indicare il nome al capo dello Stato che ha l’ultima parola, sarà lui a dover affidare la guida del Paese. Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni», ha dichiarato dopo una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. «Questa è la democrazia», ha dichiarato ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) «Noi abbiamo detto che non abbiamo nessuna preclusione nei confronti di nessun leader del centrodestra», dichiara il coordinatore generale di Forza Italia Antonio, facendo eco alle dichiarazioni di ieri di Giorgiae a quelle del leader della Lega Matteo. Stamattina, l’ex Ministro dell’Interno, che in passato era stato più prudente, ha detto esplicitamente: «Chi prende più voti avrà l’onore e l’onere di indicare ilal capo dello Stato che ha l’ultima parola, sarà lui a dover affidare la guida del Paese. Se prende un voto in più Giorgia, illo fa Giorgia», ha dichiarato dopo una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. «Questa è la democrazia», ha dichiarato ...

