Masters 1000 Montreal: pioggia protagonista nella notte italiana, rinviato il match tra Fognini e Rune

La pioggia è stata la vera protagonista della sessione serale canadese, la notte italiana, di trentaduesimi di finale a Montreal. L'unico match giunto al termine infatti è stato quello tra Bublik e Brooksby, con quest'ultimo vittorioso in due set 6-2 6-3. Per il resto Sul campo Centrale l'incontro tra Denis Shapovalov e Alex de Minaur si è fermato sul 7-5 per l'australiano e 6-6 nel secondo set. Così come è stato stoppato nel corso del secondo set il match tra Giron e Bautista Agut, con lo spagnolo avanti 7-5 2-1. Infine sempre nel secondo parziale è stato sospeso l'incontro tra Gaston e Draper, con il britannico vittorioso 6-2 nel primo e il punteggio fermo sul 3-2 nel secondo per il francese. La ripresa è prevista dalle 11 locali, le 17 italiane.

