Mario Fiorentini morto, era il partigiano più decorato d'Italia. Ultimo testimone dell'agguato di via Rasella contro le SS. Aveva 103 anni (Di martedì 9 agosto 2022) L'Italia piange la morte di Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d'Italia, una delle voci più autorevoli della Resistenza Italiana e uno degli ultimi testimoni della battaglia contro il

