Marco Cucolo di nuovo in ospedale, dopo l’operazione alla colecisti ha ancora forti dolori (Di martedì 9 agosto 2022) Non è certo una passeggiata partecipare all’Isola dei famosi e lo sa bene Marco Cucolo che ha dovuto abbandonare il reality show per problemi di salute. Il fidanzato di Lory Del Santo si è sottoposto a un’operazione alla colecisti; magari già aveva qualche problema e la dieta da naufrago non gli ha fatto bene. Marco Cucolo ha perso tantissimi chili, come si vede anche solo confrontando le due foto in alto, durante L’Isola dei famosi e al suo rientro in Italia. Quando è tornato a casa Marco si è sottoposto a una serie di visite, non stava bene, poi la necessità dell’intervento, che ha fatto da poco. Adesso Cucolo racconta che non è finita, spiega che ha ancora dolori forti ed è dovuto tornare in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 agosto 2022) Non è certo una passeggiata partecipare all’Isola dei famosi e lo sa beneche ha dovuto abbandonare il reality show per problemi di salute. Il fidanzato di Lory Del Santo si è sottoposto a un’operazione; magari già aveva qualche problema e la dieta da naufrago non gli ha fatto bene.ha perso tantissimi chili, come si vede anche solo confrontando le due foto in alto, durante L’Isola dei famosi e al suo rientro in Italia. Quando è tornato a casasi è sottoposto a una serie di visite, non stava bene, poi la necessità dell’intervento, che ha fatto da poco. Adessoracconta che non è finita, spiega che haed è dovuto tornare in ...

