(Di martedì 9 agosto 2022)gia' iniziata in diverse regioni d'Italia con un quadro fitosanitario incoraggiante, ma con la piaga della' e l'del. 9 agosto 2022

voceditalia : Mappa vendemmia fra siccità e incognita maltempo -

Tiscali Notizie

gia' iniziata in diverse regioni d'Italia con un quadro fitosanitario incoraggiante, ma con la piaga della siccita' e l'incognita del maltempo. 9 agosto 2022Leggi anche Vietato annaffiare i giardini, multe fino a 500 euro: ladelle ordinanze, comune per comune Il caldo anticipa a oggi la: 'Annata buona, produzione limitata' Ladelle ... Mappa vendemmia fra siccita' e incognita maltempo Entornointeligente.com / ROMA. – Vendemmia già iniziata in diverse regioni d’Italia con un quadro fitosanitario incoraggiante, ma con la piaga della siccità e l’incognita del maltempo. Perché, se ad o ...