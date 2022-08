Manuel Agnelli, «Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare…» (Di martedì 9 agosto 2022) Il cantante degli Afterhours a «Bergamo NXT station» il 12 agosto per l’ultima data del suo tour estivo, ad anticipare l’uscita del suo primo disco in solitaria, «Ama il prossimo tuo come te stesso». Un’occasione per fare il punto su un artista di cui si è chiacchierato troppo negli ultimi anni, perdendo di vista la peculiarità libertaria di un percorso sonoro che oggi, dopo oltre tre decenni di musica, appare ancora vivido e gratificante Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 agosto 2022) Il candegli Afterhours a «Bergamo NXT station» il 12 agosto per l’ultima data del suo tour estivo, ad anticipare l’uscita del suo primo disco in solitaria, «Ama il prossimo tuo come te stesso». Un’occasione per fare il punto su un artista di cui si è chiacchierato troppo negli ultimi anni, perdendo di vista la peculiarità libertaria di un percorso sonoro che oggi, dopo oltre tre decenni di musica, apparevivido e gratificante

