Manifesti della Meloni imbrattati | sangue e baffetti di Hitler L’ennesimo sfregio della sinistra

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 agosto 2022) Lademocratica, civile e tollerante si prepara in modo sereno al voto del 25 settembre e con la consueta eleganza imbratta con, croci edidi Giorgia, che in questi giorni campeggiano in tutte le città italiane con la scritta “Pronti” e il voltoleader di Fratelli d’Italia. Le vandalizzazioni erano iniziate nei giorni scorsi a Bari, poi si sono estese ad altre città, in particolare a Napoli, dove decine disono stati resi illegibile con disegni e scritte oltraggiose., la protesta di FdI Se n’è lamentato, in una nota, anche il responsabile di Fratelli ...