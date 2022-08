Mamma muore durante il viaggio in aereo con la famiglia: pensavano fosse un sonno profondo, poi la scoperta del marito (Di martedì 9 agosto 2022) Tragedia su un volo decollato da Hong Kong e diretto nel Regno Unito. Helen Rhodes, madre di due figli, è deceduta ad alta quota davanti agli occhi ignari della sua famiglia. Come raccontato dall’amica Jayne Jeje in un post pubblicato su ‘Go Fund Me’, la donna, che rientrava a Londra dopo aver vissuto 15 anni all’estero, è rimasta immobile al suo posto per diverso tempo, tanto che i suoi cari hanno pensato fosse caduta in un sonno profondo. Quando hanno cominciato a nutrire i primi sospetti, però, era già troppo tardi. Solo alcune ore dopo il decollo, infatti, il marito Simon ha notato come la moglie non respirasse, né rispondesse agli stimoli esterni. Con l’aiuto degli assistenti di volo, dunque, ha provato a rianimarla, ma senza successo. Il corpo è così rimasto sul sedile per le restanti otto ore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Tragedia su un volo decollato da Hong Kong e diretto nel Regno Unito. Helen Rhodes, madre di due figli, è deceduta ad alta quota davanti agli occhi ignari della sua. Come raccontato dall’amica Jayne Jeje in un post pubblicato su ‘Go Fund Me’, la donna, che rientrava a Londra dopo aver vissuto 15 anni all’estero, è rimasta immobile al suo posto per diverso tempo, tanto che i suoi cari hanno pensatocaduta in un. Quando hanno cominciato a nutrire i primi sospetti, però, era già troppo tardi. Solo alcune ore dopo il decollo, infatti, ilSimon ha notato come la moglie non respirasse, né rispondesse agli stimoli esterni. Con l’aiuto degli assistenti di volo, dunque, ha provato a rianimarla, ma senza successo. Il corpo è così rimasto sul sedile per le restanti otto ore di ...

OldaniSilviana : @EnricoLetta Mamma mia,l'ipocrisia! Smettetela voi del pd,di stracciarvi le vesti ogni volta che muore un partigian… - CarloLovotti : @gherbitz Quando ci si abitua muore quell'ultima parte di fanciullezza giovinezza che è in noi. Un vecchio detto sa… - MARIANGELABIRIN : @annarelladippi Mamma mia manco medici di Hitler erano arrivati a tanto!..qui muore l'umano ... - giulyeh : RT @ImolaOggi: Va in ospedale, ma lo dimettono: “Solo una congestione”. Muore 31enne La mamma: “Hanno lasciato morire mio figlio per infart… - giu338339 : @GiovanniPaglia Va in ospedale, ma lo dimettono: “Solo una congestione”. Muore 31enne La mamma: “Hanno lasciato mor… -