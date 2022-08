Mamma di 36 anni trovata morta in cantina | il giallo a Reggio Emilia | è rimasta lì per tre giorni

toninocolasante : Sarò sempre grato a mamma e papà per avermi trasmesso i valori importanti della vita,ma soprattutto mi hanno insegn… - celeste_sabato : Scozia, 1992. L'interrail regalo di mamma e papà per il mio 18esimo compleanno, nell'Europa di Maastricht. 30 anni… - daniela_elle : Oggi avresti compiuto 75 anni e saresti stata la più bella, timida e fumantina signora nella stanza col senso delle… - carlo_conforti : RT @cronaca_di_ieri: 08/08/22 POZZUOLI (NA) - Sabrina Pisellini uccisa da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo: aveva 38 ann… - intelsgabuz : RT @cronaca_di_ieri: 08/08/22 POZZUOLI (NA) - Sabrina Pisellini uccisa da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo: aveva 38 ann… -

CorriereRomagna

Lei è gravedi 36trovata morta in cantina, il giallo a Reggio Emilia: è rimasta lì per tre giorni Il racconto L'incubo della vittima si è concluso venerdì 5 agosto quando, approfittando ...Si trovava nello scantinato di casa sua, in un condominio di via Cassala a Reggio Emilia . Il cadavere della donna è stato rinvenuto nel pomeriggio di lunedì 8 agosto. La donna di 36con origini marocchine, che aveva un figlio piccolo, viveva insieme ai genitori e pare che fosse morta , in quella cantina , da almeno tre giorni. Leggi anche > Civitanova Marche, ancora un ... Rimini. Mamma in fuga con il figlio di sei anni: da 20 giorni vaga per l'Europa window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-eafd82e-7a6d-8eda-82fb-f7ad73e89a3 ...Star e mamma. Anzi prima mamma e poi star. Catherine Zeta-Jones, 52 anni, conosce bene le priorità della sua vita. Non ha mai anteposto celebrità e carriera alla famiglia. Anzi. Sa che la vera felicit ...