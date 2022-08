3BMeteo : ??ALLUVIONE LAMPO in IRPINIA: violenti nubifragi anche su diverse aree del Centrosud #alluvione #maltempo #Campania… - mattinodinapoli : Maltempo, Irpinia nel baratro torrenti che straripano e acqua nelle strade I Video - andrea_falivene : RT @anteprima24: ** Irpinia flagellata dal maltempo, allagamenti a Monteforte Irpino ** - a70199617 : #Maltempo in irpinia Monteforte - GrottaNews : VIDEO/ Maltempo, fiume in piena trascina le auto a Monteforte: “Uscite solo se indispensabile” - Irpinia News -

Il video che vi mostriamo è di Francesco Capone, girato a Monteforte Irpino, che mostra i danni provocati dalche si sta abbattendo da qualche ora su gran parte dell'. Tanta la ...Altavilla Irpina . Coltivazione nuovamente flagellate, smottamenti e strade allagate in. Colata di fango e grandine in. Danni e disagi soprattutto ad Altavilla e sul versante medio valle Calore a Montemiletto. A distanza di pochi giorni una nuova pesante mazzata per le coltivazioni già provate da una lunga ...È critica la situazione a Monteforte Irpino, comune alle porte di Avellino, dove le violente precipitazioni cominciate poco dopo le 16.30 stanno mettendo in ginocchio le zone alte del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...