M5s, il gran rifiuto di Rocco Casalino: «Ecco perché ho rinunciato alla candidatura» (Di martedì 9 agosto 2022) alla fine Rocco Casalino getta la spugna. Tra le 2 mila autocandidature delle Parlamentarie la sua non c'è. Lo storico portavoce di Giuseppe Conte, nel frattempo licenziato dal gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, fa sapere oggi al Corriere della Sera che «è giusto così. La mia presenza avrebbe scatenato polemiche. E l'ultima cosa che voglio fare è arrecare un danno al M5s o a Conte». Casalino dice che non voleva un collegio blindato, ma avrebbe corso per le primarie grilline come tutte accettando poi eventualmente una candidatura per giocarsela. «Confesso che sono stato combattuto fino alla fine, non ci ho dormito per 4 notti. perché da un lato c'è la mia militanza decennale nel Movimento e la mia voglia di impegnarmi in questo nuovo percorso ...

