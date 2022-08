Lutto in casa Fiorentina: è morto Alberto Orzan, Campione d’Italia nel ’56 (Di martedì 9 agosto 2022) Lutto nel mondo del calcio. E’ morto oggi all’età di 91 anni Alberto Orzan, ex difensore di Udinese e Fiorentina e protagonista del primo Scudetto dei viola nel 1956. Nato a San Lorenzo di Mossa in Friuli il 24 luglio 1931, Orzan inizia la sua carriera professionistica nel 1953 con i friulani, dove disputa quattro partite prima di trasferirsi nell’estate 1954 alla Fiorentina, squadra con cui rimane per ben nove anni diventando uno dei giocatori con più presenze in maglia viola, quasi 200 in tutto. L’ex difensore fa parte dal 2013 della Hall of Fame Viola. Vanta anche quattro presenze con la maglia della Nazionale azzurra. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022)nel mondo del calcio. E’oggi all’età di 91 anni, ex difensore di Udinese ee protagonista del primo Scudetto dei viola nel 1956. Nato a San Lorenzo di Mossa in Friuli il 24 luglio 1931,inizia la sua carriera professionistica nel 1953 con i friulani, dove disputa quattro partite prima di trasferirsi nell’estate 1954 alla, squadra con cui rimane per ben nove anni diventando uno dei giocatori con più presenze in maglia viola, quasi 200 in tutto. L’ex difensore fa parte dal 2013 della Hall of Fame Viola. Vanta anche quattro presenze con la maglia della Nazionale azzurra.

