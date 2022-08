Affaritaliani : Lupi: “Calenda ha dimostrato inaffidabilità, ha firmato contratto e dopo tre giorni l’ha stracciato” - eziogiardi : Quando faremo un po' di pulizia nel nostro Parlamento ,usiamo la testa, basta vedere sempre le stesse facce , BERLU… - PaoloPichierri : @pprfrz @berlusconi @forza_italia @matteorenzi @Maurizio_Lupi @CarloCalenda @tiritwittoio E poi candidano la marmot… - SimoneGeti : ??BREAKING: Si va sempre di più nella direzione di un intesa elettorale tra #Calenda e #Renzi. CDX: FdI-Lega-FI-(L… - Maurizio2L : @RichbonesE Renzi e calenda insieme - 2% Renzi calenda lupi 2% Renzi calenda lupi toti 2% Renzi calenda toti e… -

Roma 9 agosto 2022 "Non siamo preoccupati perchéha dimostrato la sua inaffidabilità firmando un contratto e dopo tre giorni stracciandolo. ...il Presidente di Noi con l'Italia Maurizionei ......la quadra e decidano se presentarsi insieme (al momento da una parte c'è l'accordo Toti -, ... Ma la rottura dell'accordo conha messo il vento in poppa al centrodestra. 'Se non facciamo ... Lupi: “Calenda ha dimostrato inaffidabilità, ha firmato contratto e dopo tre giorni l'ha stracciato” Secondo i dirigenti di Italia Viva, l’alleanza con Azione non è scontata e Calenda dice che non c’è ancora un accordo. Nel frattempo Alessandro Di Battista annuncia che non si candiderà e attacca Gri ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 9 agosto 2022 “Non siamo preoccupati perché Calenda ha dimostrato la sua inaffidabilità firmando un contratto e dopo tre giorni stracciandolo. Questo ci dà più respons ...