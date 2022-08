L’ultima rissa dopo il divorzio, Letta attacca: «Con quel caratteraccio…», Calenda risponde: «Parla di politica, perché è finita con Conte?» (Di martedì 9 agosto 2022) La ferita del divorzio tra Azione e Partito Democratico è ancora aperta. E i leader dei due partiti non se le mandano a dire con ogni mezzo possibile, dalla tv, ai social, alla carta stampata. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite della trasmissione Filo rosso su Rai3, in serata ha dichiarato: «Renzi e Calenda sono due leader politici che hanno fatto la legislatura da eletti col Pd. Poi, siccome non possono immaginare di stare in un partito con altri, hanno deciso di fare una scelta in solitaria. Adesso penso che andranno insieme e vedremo». Ma il leader di Azione, su Twitter, ha replicato all’ormai ex alleato di coalizione: «Questo di attribuire le decisioni ai caratteri è un modo infantile che non ho usato con te. Allora potrei rispondere che Letta è talmente irresoluto che non sa fare una ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) La ferita deltra Azione e Partito Democratico è ancora aperta. E i leader dei due partiti non se le mandano a dire con ogni mezzo possibile, dalla tv, ai social, alla carta stampata. Il segretario del Pd, Enrico, ospite della trasmissione Filo rosso su Rai3, in serata ha dichiarato: «Renzi esono due leader politici che hanno fatto la legislatura da eletti col Pd. Poi, siccome non possono immaginare di stare in un partito con altri, hanno deciso di fare una scelta in solitaria. Adesso penso che andranno insieme e vedremo». Ma il leader di Azione, su Twitter, ha replicato all’ormai ex alleato di coalizione: «Questo di attribuire le decisioni ai caratteri è un modo infantile che non ho usato con te. Allora potreire cheè talmente irresoluto che non sa fare una ...

ciaorinoclub : Riconosce gli #ggressori al bar e scoppia una rissa per l'ultima @pepsi : due cugini di @luigidimaio denunciati - FrancescoBddr16 : RT @Digreeee: L’ultima volta che abbiamo fatto una rissa in terra santa abbiamo crocifisso Gesù… - TheTomodachi17 : RT @Digreeee: L’ultima volta che abbiamo fatto una rissa in terra santa abbiamo crocifisso Gesù… - DR3CL16 : RT @Digreeee: L’ultima volta che abbiamo fatto una rissa in terra santa abbiamo crocifisso Gesù… - Cristin30602023 : RT @salatino_gr: @robertosaviano Saviano, io un commento simile l'ho letto da Lia Quartapelle. Da quest'ultima me l'aspettavo (non ho molta… -