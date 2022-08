Ludovica Valli incinta, la ex tronista di Uomini e Donne sarà mamma bis (Di martedì 9 agosto 2022) Un fratellino o una sorellina per Anastasia. Con un dolcissimo video, Ludovica Valli annuncia di essere in dolce attesa di nuovo, a poco più di un anno dalla nascita della sua bimba. “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo” scrive l’influencer, sorella di Beatrice ed Eleonora. “Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente molto speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ... Leggi su blog.libero (Di martedì 9 agosto 2022) Un fratellino o una sorellina per Anastasia. Con un dolcissimo video,annuncia di essere in dolce attesa di nuovo, a poco più di un anno dalla nascita della sua bimba. “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo” scrive l’influencer, sorella di Beatrice ed Eleonora. “Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente molto speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ...

MediasetTgcom24 : Ludovica Valli incinta, la ex tronista di Uomini e Donne sarà mamma bis #gianmarcodigregorio #beatrice #eleonora… - cinicainbicer : RT @ioetesolonoi: Brividi e tanto felice per Ludovica Valli La seguo e si percepiva la voglia di avere un altro bimbo ma aveva tante diffic… - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Ludovica Valli svela come ha reagito quando ha scoperto che sarebbe diventata di nuovo mamma… - juliaseyf : RT @chiaradamarte: Ludovica Valli mamma x2 frigno ???? - natiteule : Ludovica Valli è di nuovo incinta e Nasti si sposa, arriva forte 2023???? -