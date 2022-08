Ludovica Valli è incinta del secondo figlio l’annuncio su Instagram (Di martedì 9 agosto 2022) Ludovica Valli è di nuovo incinta dopo poco più di un anno dalla nascita di Anastasia, e ha voluto condividere l’emozionante momento sui social, attraverso un lungo post Instagram e un video dolcissimo. Ludovica ha sottolineato che il bambino è stato fortemente voluto con il compagno Gianmaria Di Gregorio, e non è capitato per caso. Leggi su people24.myblog (Di martedì 9 agosto 2022)è di nuovodopo poco più di un anno dalla nascita di Anastasia, e ha voluto condividere l’emozionante momento sui social, attraverso un lungo poste un video dolcissimo.ha sottolineato che il bambino è stato fortemente voluto con il compagno Gianmaria Di Gregorio, e non è capitato per caso.

zazoomblog : Ludovica Valli incinta la ex tronista di Uomini e Donne sarà mamma bis - #Ludovica #Valli #incinta #tronista - MediasetTgcom24 : Ludovica Valli incinta, la ex tronista di Uomini e Donne sarà mamma bis #gianmarcodigregorio #beatrice #eleonora… - cinicainbicer : RT @ioetesolonoi: Brividi e tanto felice per Ludovica Valli La seguo e si percepiva la voglia di avere un altro bimbo ma aveva tante diffic… - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Ludovica Valli svela come ha reagito quando ha scoperto che sarebbe diventata di nuovo mamma… - juliaseyf : RT @chiaradamarte: Ludovica Valli mamma x2 frigno ???? -