Luca scomparso a Milano da 10 giorni | l' appello della famiglia | ' Aiutateci a trovarlo'

De Angelis èa Milano domenica 31 luglio. Di professione croupier, il 27enne è originario dell'Aquila e da giorni non sta dando più sue notizie alla famiglia. Stava tornando a casa in ...Giorni di apprensione a Siracusa per i familiari diLorefice. L'uomo, classe 1976 che lavora in zona industriale secondo quanto riferito dai familiari sarebbedomenica scorsa, 7 agosto, e da allora si sono completamente perse le sue ...Luca De Angelis è scomparso a Milano domenica 31 luglio. Di professione croupier, il 27enne è originario dell'Aquila e da giorni non sta dando più sue notizie alla ...L’AQUILA – “Stiamo vivendo giorni orribili, di sofferenza e speranza, e stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere per poter riabbracciare, il prima possibile, il nostro Luca”. Sono le parole ...