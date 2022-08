Loffredo: “Migliorare segnaletica per far conoscere ai turisti bellezze nascoste di Salerno” (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Migliorare la segnaletica per far conoscere le tante bellezze nascoste della nostra città: è questa la proposta del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo per potenziare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori. “Questa estate, come confermano i dati, Salerno ha registrato un eccellente numero di presenze turistiche sul territorio. La ricettività alberghiera ed extralberghiera ha raggiunto numeri da sold out e già iniziano ad arrivare le prime prenotazioni per il periodo di Luci d’artista – spiega Loffredo – Questo conferma due cose: nonostante la crisi dettata prima dalla pandemia e poi dalla guerra, le persone hanno voglia di tornare a muoversi, a vivere, ad ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutilaper farle tantedella nostra città: è questa la proposta del presidente del consiglio comunale Darioper potenziare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori. “Questa estate, come confermano i dati,ha registrato un eccellente numero di presenzeche sul territorio. La ricettività alberghiera ed extralberghiera ha raggiunto numeri da sold out e già iniziano ad arrivare le prime prenotazioni per il periodo di Luci d’artista – spiega– Questo conferma due cose: nonostante la crisi dettata prima dalla pandemia e poi dalla guerra, le persone hanno voglia di tornare a muoversi, a vivere, ad ...

