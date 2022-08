L’oculista: “Mai lenti a contato al mare o in piscina, c’è rischio infezioni” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mai usare le lenti a contatto quando si ha voglia di una nuotata al mare o in piscina”. E’ l’appello del dr. Francesco Aiello, oculista specializzato nel trattamento delle patologie corneali presso l’Unità di Oftalmologia del Policlinico Tor Vergata di Roma diretta dal Prof. Carlo Nucci, ai 4 milioni di italiani portatori di lenti a contatto. L’acqua del mare, di laghi e persino delle piscine o del rubinetto di casa è, infatti, contaminata da un micro-organismo, chiamato Acanthamoeba. Le lenti a contatto, anche quelle morbide giornaliere, possono favorire l’adesione e la proliferazione di tale agente patogeno sulla cornea, con il conseguente sviluppo di infezioni, gravi, chiamate cheratiti, spiega l’esperto. Sebbene rara, l’infezione da Acanthamoeba è ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mai usare lea contatto quando si ha voglia di una nuotata alo in”. E’ l’appello del dr. Francesco Aiello, oculista specializzato nel trattamento delle patologie corneali presso l’Unità di Oftalmologia del Policlinico Tor Vergata di Roma diretta dal Prof. Carlo Nucci, ai 4 milioni di italiani portatori dia contatto. L’acqua del, di laghi e persino delle piscine o del rubinetto di casa è, infatti, contaminata da un micro-organismo, chiamato Acanthamoeba. Lea contatto, anche quelle morbide giornaliere, possono favorire l’adesione e la proliferazione di tale agente patogeno sulla cornea, con il conseguente sviluppo di, gravi, chiamate cheratiti, spiega l’esperto. Sebbene rara, l’infezione da Acanthamoeba è ...

