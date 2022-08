Lo vuole fare nel cuore dell' Europa | Putin | indiscrezioni terrificanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Se da un lato l'Occidente lavora per trasformare la Russua in un paria nella comunità internazionale, dall'altro Mosca continua a intessere la sua rete di partner alternativi. Iran, Turchia, Cina, paesi del Golfo e Serbia, i cui legami con Mosca paradossalmente sono ai massimi livelli da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Ora si inizia a sussurrare persinoa possibilità che venga aperta una base militare russa in Serbia. L'ambasciatore russo straordinario e plenipotenziario a Belgrado, Alexander Botsan-Kharchenko, l'ha definito «un afsovrano del Paese stesso». Un modo per dire «se ce lo chiedono, siamo pronti». Ha anche sottolineato che la Serbia è un Paese amico e che Belgrado «rifiuta fermamente le sanzioni contro la Russia». Allo stesso tempo, ha sottolineato come la Russia garantisca la stabilità energetica in Serbia (a cui viene ...