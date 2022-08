“Lo ha fatto davvero”. Adriana Volpe boom, il clamoroso fatto sul GF Vip 7 si scopre solo ora (Di martedì 9 agosto 2022) Grande Fratello Vip 7, Adriana Volpe dice no. Come sapete sono settimane di lavoro per Alfonso Signorini e il suo staff alla ricerca dei componenti del cast della nuova edizione del reality di Canale 5. Il conduttore periodicamente svela un indizio sul nuovo concorrente. Tutti i vipponi confermati sono stati annunciati così, con un oggetto particolare al quale ognuno di loro è associato. L’ultimo è un ‘toque blanche’, ovvero un cappello da chef. Non sappiamo chi si celi dietro questo cappello, ma intanto negli ultimi giorni si sono scatenate alcune polemiche. Vittorio Sgargi, ad esempio, se l’è presa con la figlia Evelina per aver rinunciato alla proposta di partecipare al GF Vip. Inoltre Alberto Dandolo su Dagospia ha rivelato: “E a proposito di GF Vip, l’ex compagno assetato di flash di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella Casa più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Grande Fratello Vip 7,dice no. Come sapete sono settimane di lavoro per Alfonso Signorini e il suo staff alla ricerca dei componenti del cast della nuova edizione del reality di Canale 5. Il conduttore periodicamente svela un indizio sul nuovo concorrente. Tutti i vipponi confermati sono stati annunciati così, con un oggetto particolare al quale ognuno di loro è associato. L’ultimo è un ‘toque blanche’, ovvero un cappello da chef. Non sappiamo chi si celi dietro questo cappello, ma intanto negli ultimi giorni si sono scatenate alcune polemiche. Vittorio Sgargi, ad esempio, se l’è presa con la figlia Evelina per aver rinunciato alla proposta di partecipare al GF Vip. Inoltre Alberto Dandolo su Dagospia ha rivelato: “E a proposito di GF Vip, l’ex compagno assetato di flash di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella Casa più ...

