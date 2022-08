“Liliana Resinovich si è uccisa” | la perizia chiude il giallo sulla donna trovata morta a Trieste

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 agosto 2022)“due, massimo tre giorni prima” del suo ritrovamento avvenuto il 5 gennaio scorso nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di, un decesso per asfissia, una morte probabilmente volontaria. Sono le conclusioni – esclusiva Adnkronos – a cui sarebbero arrivati i consulenti della procura che indagano63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e rivestita, con il corpo in due sacchi della spazzatura, e con due buste di plastica (tipo quelle usate nei negozi di alimentari) intorno al capo; sacchetti legati, ma non stretti, con un nodo. Il corpo ritrovato aè di. Il marito: “Non escludo che si sia suicidata” (video) Un ritrovamento che a lungo ha fatto oscillare tra le ...