L’Fbi perquisisce la casa di Trump. Il tycoon: “Persecuzione politica”. Steve Bannon: risponderemo al fuoco (Di martedì 9 agosto 2022) Gli agenti dell'Fbi con i mitra in braccio davanti alla residenza privata di Donald Trump, a Mar-a-Lago in Florida. Stanno facendo il giro del mondo queste immagini che immortalano gli uomini della Federal Bureau of Investigation che hanno fatto un blitz nella villa dell'ex presidente Usa. "La mia casa in Florida è perquisita dall'FBI", ha annunciato lo stesso, evidenziando che è "sotto assedio, perquisita e occupata da un grosso gruppo di agenti dell'Fbi". La perquisizione, avvenuta dietro mandato riguarda 15 casse di materiale che l'ex presidente trasportò l'anno scorso a Mar-A-Lago e che si era rifiutato di restituire. Gli agenti secondo il tycoon hanno anche aperto una cassaforte. Trump, a detta di varie fonti, aveva l'abitudine di stracciare documenti ufficiali che invece avrebbero dovuto finire negli archivi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Gli agenti dell'Fbi con i mitra in braccio davanti alla residenza privata di Donald, a Mar-a-Lago in Florida. Stanno facendo il giro del mondo queste immagini che immortalano gli uomini della Federal Bureau of Investigation che hanno fatto un blitz nella villa dell'ex presidente Usa. "La miain Florida è perquisita dall'FBI", ha annunciato lo stesso, evidenziando che è "sotto assedio, perquisita e occupata da un grosso gruppo di agenti dell'Fbi". La perquisizione, avvenuta dietro mandato riguarda 15 casse di materiale che l'ex presidente trasportò l'anno scorso a Mar-A-Lago e che si era rifiutato di restituire. Gli agenti secondo ilhanno anche aperto una cassaforte., a detta di varie fonti, aveva l'abitudine di stracciare documenti ufficiali che invece avrebbero dovuto finire negli archivi ...

Agenzia_Ansa : L'Fbi perquisisce la residenza di Donadl Trump in Florida. L'ex presidente: 'Un attacco alla mia candidatura'. Cer… - repubblica : L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump in Florida [di Massimo Basile] - giusmo1 : L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump in Florida. L'ex presidente: 'Attacco alla mia candidatura' - CrisisEureos : RT @QLexPipiens: Il modello di Democrazia da esportare (col tritolo)... L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump in Florida. L'ex presidente:… - marziani52 : L'FBI perquisisce tenuta di Trump: cerca documenti classificati - QuotidianoNazionale -