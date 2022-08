L’Fbi perquisisce il resort di Trump in Florida. L’ex presidente Usa: Attacco dem, non vogliono che mi candidi (Di martedì 9 agosto 2022) L’Fbi ha eseguito un mandato di perquisizione presso il resort Mar-a-Lago di Donald Trump a Palm Beach, in Florida, e portato via scatole piene di documenti. Gli agenti hanno mostrato un mandato di perquisizione al giudice nell’ambito di un’indagine sul trattamento dei documenti presidenziali, compresi alcuni riservati, che Trump avrebbe potuto conservare nella sua casa in Florida, come riporta la Cnn citando tre fonti ben informare. Secondo il Guardian si tratterebbe di una nuova probabile causa di violazione della legge federale sulla gestione dei documenti della Casa Bianca da parte di Trump. L’ex presidente ha confermato che gli agenti delL’Fbi erano entrati a Mar-a-Lago, dicendo che “hanno persino fatto irruzione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022)ha eseguito un mandato di perquisizione presso ilMar-a-Lago di Donalda Palm Beach, in, e portato via scatole piene di documenti. Gli agenti hanno mostrato un mandato di perquisizione al giudice nell’ambito di un’indagine sul trattamento dei documenti presidenziali, compresi alcuni riservati, cheavrebbe potuto conservare nella sua casa in, come riporta la Cnn citando tre fonti ben informare. Secondo il Guardian si tratterebbe di una nuova probabile causa di violazione della legge federale sulla gestione dei documenti della Casa Bianca da parte diha confermato che gli agenti delerano entrati a Mar-a-Lago, dicendo che “hanno persino fatto irruzione ...

