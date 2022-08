L'Fbi nella residenza di Trump in Florida. L'ex presidente: 'Attacco alla mia candidatura' (Di martedì 9 agosto 2022) Perquisita dall'Fbi la residenza di Mar - a - Lago dell'ex presidente Trump Roma, 9 agosto 2022 - L'Fbi ha perquisito, a sorpresa, la residenza in Florida dell'ex presidente Usa Donald Trump e ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Perquisita dall'Fbi ladi Mar - a - Lago dell'exRoma, 9 agosto 2022 - L'Fbi ha perquisito, a sorpresa, laindell'exUsa Donalde ha ...

TizianaFerrario : Pare che #FBI cercasse materiale che #Trump avrebbe portato con sè dalla Casa Bianca.Mai FBI aveva fatto irruzione… - infoitinterno : Perquisizioni nella tenuta di Mar-a-Lago: cosa cercava l'Fbi e cosa rischia Trump? Ecco cosa sappiamo - infoitinterno : Donald Trump, l’Fbi nella sua casa in Florida: «Controllata anche la cassaforte» - ParliamoDiNews : L`Fbi nella residenza di Trump in Florida. L`ex presidente: `Attacco alla mia candidatura` - Esteri #lfbi… - dusterley : RT @dariodangelo91: Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che il presidente #Biden non è stato messo preventivamente al corrente d… -