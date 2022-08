L’FBI ha perquisito la casa di Donald Trump in Florida (Di martedì 9 agosto 2022) Probabilmente per cercare se l'ex presidente americano aveva nascosto documenti riservati relativi al suo mandato Leggi su ilpost (Di martedì 9 agosto 2022) Probabilmente per cercare se l'ex presidente americano aveva nascosto documenti riservati relativi al suo mandato

ilnida : RT @ilpost: L’FBI ha perquisito la casa di Donald Trump in Florida - giomo2 : RT @ilpost: L’FBI ha perquisito la casa di Donald Trump in Florida - ilpost : L’FBI ha perquisito la casa di Donald Trump in Florida - Linkiesta : L’#Fbi ha perquisito la villa di Donald #Trump in #Florida - Nat_Casatelli : RT @oggisettimanale: L’FBI ha perquisito la residenza di Mar-a-Lago di #DonaldTrump. Gli agenti cercavano documenti riservati che l’ex pre… -