L'Fbi a casa di Trump riporta i riflettori dell'America su di lui (Di martedì 9 agosto 2022) La morale è che la prima volta, nel 2016, Donald Trump imboccò la pista di decollo che lo depositò nello Studio Ovale cogliendo tutti di sorp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) La morale è che la prima volta, nel 2016, Donaldimboccò la pista di decollo che lo depositò nello Studio Ovale cogliendo tutti di sorp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Clamoroso: l'#Fbi a casa di #Trump. Cosa cercano gli agenti: non era mai successo prima ?? - Agenzia_Ansa : L'Fbi perquisisce la residenza di Donadl Trump in Florida. L'ex presidente: 'Un attacco alla mia candidatura'. Cer… - Corriere : L’Fbi a casa di Donald Trump. Gli agenti perquisiscono anche la cassaforte: «Attacco alla mia candidatura». Portati… - SoniaLaVera : RT @steal61: ?????? #FBI perquisisce casa di #Trump a #MarALago in cerca di documenti federali che avrebbe sottratto Se confermata, l'accusa… - sacinaro : RT @Amarizona17: La famiglia Bidè puttaneggia nel mondo, guerre, droga, pedofilia. L’FBI perquisisce la casa di Trump. Bisogna trovare una… -