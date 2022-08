L’Fbi a casa di Donald Trump, perquisita anche la cassaforte «Attacco alla candidatura, una persecuzione politica» (Di martedì 9 agosto 2022) L’Fbi ha perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida. Lo ha detto l’ex presidente. «Noi non eravamo stati informati, è una persecuzione politica» Leggi su corriere (Di martedì 9 agosto 2022)ha perquisito la residenza dia Mar-a-Lago in Florida. Lo ha detto l’ex presidente. «Noi non eravamo stati informati, è una

mp4e81 : @alex_orlowski Ma al momento non ho capito una cosa Alex, lui dice che l'FBI (leggevo su reuters è) gli è entrata i… - Piergiulio58 : L’Fbi nella casa di Donald Trump: «Controllata anche la cassaforte»- - ChanceGardiner : Deputato Meuser: L'irruzione in casa del 45° Presidente è oltraggiosa. L'FBI ha già un problema di credibilità: dos… - angelo_falanga : ??Twitter Trump ha appena rilasciato una dichiarazione in cui afferma che l'FBI sta facendo irruzione nella sua cas… -