L’errore si perdona | l’ignoranza meno

(Di martedì 9 agosto 2022) I dubbi sul presunto attacco all’Agenzia delle Entrate li avevo avuti nel momento stesso in cui ho preso visione delle schermate pubblicate sul sito della cybergang Lockbit e li ho sollevati in alcune interviste che ho rilasciato nei giorni scorsi. Alla fine è arrivato un comunicato della vera vittima dell’attacco che ha posto fine alla vicenda. Non più l’Agenzia delle Entrate a cadere sotto i colpi dei criminali, ma uno studio tributario. Un incidente grave, perché comunque potrebbe esporre i dati di migliaia di persone, ma non di milioni come probabilmente sarebbe stato se ad essere colpito fosse stata l’agenzia. A tal proposito si può fare qualche considerazione. I criminali possono sbagliare, magari perché in difficoltà con una lingua come l’italiano che potrebbe risultargli ostica, i professionisti di security possono non accorgersi di quanto accaduto realmente, forse perché in ...