Le targhe rubate | la base a Pisa | i furti nel Nord Italia | così agisce la banda dell' Est Europa

venti4ore : Sgominata la banda dell’auto dalle targhe rubate - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Sgominata la banda dell'auto dalle targhe rubate - Kristina_Claret : Andar per strada al giorno d'oggi è diventato un terno al lotto... In 3 giorni pizzicate (quelli resi pubblici) 3 s… -

... tanto per gli operanti quanto per la cittadinanza, i poliziotti sono riusciti ad immortalare in più circostanze l'auto sia con, quindi nelle circostanze di tempo e luogo relative ai ...I poliziotti seguendo i loro spostamenti hanno scoperto che ogni qualvolta l'auto utilizzata per le trasferte, a cui montavano, si fermava in un luogo, anche per pochi minuti, si ...In manette 5 stranieri. Sono sospettati di aver compiuto rapine in tutta Italia: domiciliati al Sud, usavano un appartamento di Pisa come base per compiere furti in Toscana, Veneto ed Emilia ...Squadra mobile e polizia stradale hanno fermato una banda che colpiva in provincia e non solo. Trovati gioielli, soldi e orologi ...