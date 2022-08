Le icone della musica britannica rivivono grazie a Fred Perry (Di martedì 9 agosto 2022) Si apre un nuovo capitolo nella collaborazione che vede protagonisti il marchio di sportswear Fred Perry e lo stilista belga Raf Simons. A sei mesi dal lancio della collazione «The energy and freedom of youth» con le opere dell’artista e graphic designer Tom Tosseyn, Simons ritorna a immergersi nella sottocultura britannica. Questa volta a ispirarlo è il Nord dell’Inghilterra, il luogo che deve i natali agli Oasis, a Morrissey e ai Joy Division. Lo stilista guarda così a Peter Saville, art director britannico, co-fondatore della casa discografica Factory Records, responsabile per alcune delle più iconiche copertine degli anni Ottanta. E sono proprio quest’ultime a finire sui capi only black, come fantasiose toppe sui toni del rosa chiaro, dell’azzurro e del bianco. Patches e ricami arricchiscono ... Leggi su panorama (Di martedì 9 agosto 2022) Si apre un nuovo capitolo nella collaborazione che vede protagonisti il marchio di sportsweare lo stilista belga Raf Simons. A sei mesi dal lanciocollazione «The energy and freedom of youth» con le opere dell’artista e graphic designer Tom Tosseyn, Simons ritorna a immergersi nella sottocultura. Questa volta a ispirarlo è il Nord dell’Inghilterra, il luogo che deve i natali agli Oasis, a Morrissey e ai Joy Division. Lo stilista guarda così a Peter Saville, art director britannico, co-fondatorecasa discografica Factory Records, responsabile per alcune delle più iconiche copertine degli anni Ottanta. E sono proprio quest’ultime a finire sui capi only black, come fantasiose toppe sui toni del rosa chiaro, dell’azzurro e del bianco. Patches e ricami arricchiscono ...

