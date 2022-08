webecodibergamo : Le aziende orobiche puntuali sui conti: solo il 4,5% sgarra -

L'Eco di Bergamo

... Formaggio Tipico Branzi e Stracchino all'Antica delle Valli) Bracciano (Provincia di Roma,...resterà protagonista per tutta l'estate nelle giornate di domenica con il calendario di...Tutto il mondo li subisce, con forti ripercussioni su chi la usa, non solo nelle valli. Al ... vuol "tornare al prezzo amministrato dell'energia: lepagano un costo, il resto è a ... Le aziende orobiche puntuali sui conti: solo il 4,5% sgarra Lo studio Crif. Il 56% dei pagamenti commerciali nei termini stabiliti, il 39,5% entro i 30 giorni. Al Sud i maggiori ritardi. Italia al 18° posto in Europa. È un altro segnale di ritorno verso la nor ...