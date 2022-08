Le agenzie di rating e lo scarso potere della politica

(Di martedì 9 agosto 2022) Il 5 agosto l’agenzia diMoody’s ha leggermente mutato l’indicatore sull’Italia: o meglio ilè rimasto Baa3, solo un gradino sopra al livello “spazzatura” per i nostri titoli di Stato ma l”outlook” (ossia le prospettive) passano da “stabili” a “negative”). Pochi giorni prima, “ritocchi” analoghi erano stati fattidi, e c’è stato un aumento dei tassi di interesse, solo la stampa finanziaria pare essersi accorta di modifiche piccole ma significative. D’altronde, una crisie strane acrobazie per tentare di formare alleanze di vario tipo (da politiche a meramente elettorali) in un Paese con un elevatissimo debito pubblico non può non impensierire i mercati finanziari. Per una coincidenza di calendari, le principalidi...

emobranco : @HuffPostItalia Bella la democrazia occidentale fondata ormai sulle agenzie di rating ?? - tigella : RT @Valori_it: Un'azienda che trasporta carbone può essere considerata sostenibile? Sì, secondo le agenzie di rating. Ti raccontiamo l'incr… - Valori_it : Un'azienda che trasporta carbone può essere considerata sostenibile? Sì, secondo le agenzie di rating. Ti raccontia… - Vito_Cipolla : RT @sirvius022: @Il_Picconatore @Matt_Orlandi @BelluNicola @Klevis_Gjoka 'Moody's non deve romperci i coglioni, voglio quota41 e quota41 si… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Gli Interessi annuali sul Debito Pubblico???? nel 2020 sono 76 miliardi; il 3,6% del Pil Il Debito ???? sale a 2.651 milia… -

Valori.it

Un meccanismo simile a quello delle più celebridi, che misurano la stabilità finanziaria di Stati e imprese, ma applicato, appunto, alla sostenibilità. Gli investimenti classificati ...Che si tratti di hacker , ISP ,pubblicitarie o enti governativi , un po' tutti sono ... Rank Prodotto CaratteristicheOfferta 1 Una tra le migliori VPN per privacy, sicurezza e velocità ... ESG, trasportare carbone è sostenibile Sì secondo le agenzie di rating (Teleborsa) - Se prima erano solo nuvole all’orizzonte, adesso la temuta frenata dell’economia inizia a prendere consistenza. Per il secondo mese di seguito la produzione industriale in Italia arretra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...