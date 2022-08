Lazio – Bologna probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 agosto 2022) Si chiude l’estate anche per i biancocelesti e i felsinei, ora c’è il campo. I precampionati delle due squadre però non sono stati ottimali. Adesso si comincia a fare sul serio, il campo base è alle spalle, si parte con i dubbi e si cercherà di scioglierli durante la stagione.si giocherà domenica 14 agosto alle 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma. Come arrivano le squadre? Precampionato ambiguo per i biancocelesti. Nelle prime tre amichevoli sono arrivati tre successi, ma nelle successive solo un pareggio e due sconfitte. Si è visto qualche lampo del lavoro di Maurizio Sarri, ma vanno ancora definite diverse questioni, come ad esempio le gerarchie in difesa e anche qualche meccanismo a riguardo. Ilha perso le due amichevoli contro le olandesi AZ e Twente, ma ha vinto contro il Cosenza in Coppa ...