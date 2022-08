LayV | dalla Cina il nuovo virus Langya Ecco cos’è l’hepinavirus

Precipizia : RT @lallergica: Un'altra fine del mondo è possibile. LayV, dalla Cina il Langya virus: attacca fegato e reni. Sintomi, cure ma non c'è v… - lallergica : Un'altra fine del mondo è possibile. LayV, dalla Cina il Langya virus: attacca fegato e reni. Sintomi, cure ma n… - Dicolamia123 : Nuovo virus peggio del #COVID19 si chiama henipavirus (chiamato Langya henipavirus, abbreviato in LayV) proviene da… - razorblack66 : RT @ALFO100897: LayV, dalla Cina il Langya virus: attacca fegato e reni. Sintomi, cure ma non c'è vaccino. Tempo 'una mesata', forse anche… - infoitsalute : LayV, dalla Cina il Langya virus. Ecco cos’è l’hepinavirus -

L'indagine tra gli animali entrati in contatto con i pazienti ha mostrato un'alta presenza del virus nei toporagni, che potrebbe essere un serbatoio naturale diArrivaCina l'allarme per un nuovo virus che per il momento ha infettato 35 persone in Cina, in particolare nelle province di Shandong e Henan. Si chiama Langya virus (), del genere henipavirus, ed ...Bandai Namco sta attualmente lavorando ad un nuovo film live action ispirato a Pac-Man. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Il Langya virus fa parte della famiglia degli henipavirus, che l'Oms classifica come virus di livello 4 di biosicurezza: 35 casi in Cina ...