Langya, scoperto il nuovo virus che attacca fegato e reni: 35 contagiati, i sintomi (Di martedì 9 agosto 2022) Langya scoperto un nuovo virus di origine animale in Cina: 35 persone contagiate. Come emerge dallo studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato New England Journal of Medicine, questa nuova infezione potrebbe provenire da animali. Il virus provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse, ma può anche compromettere la funzionalità epatica e quella renale e come nel caso del Covid (unica somiglianza) piò trovare nei pipistrelli il vettore ideale di questo henipavirus per poi propagarsi a umani e animali. Langya virus ( LayV ), del genere henipavirus è stato identificato nei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Langya ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022)undi origine animale in Cina: 35 persone contagiate. Come emerge dallo studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato New England Journal of Medicine, questa nuova infezione potrebbe provenire da animali. Ilprovocacome febbre, affaticamento, tosse, ma può anche compromettere la funzionalità epatica e quella renale e come nel caso del Covid (unica somiglianza) piò trovare nei pipistrelli il vettore ideale di questo henipaper poi propagarsi a umani e animali.( LayV ), del genere henipaè stato identificato nei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno....

