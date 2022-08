Langya, il nuovo virus cinese che proviene dal toporagno: già 35 contagiati. Colpisce fegato e reni (Di martedì 9 agosto 2022) Si chiama Langya (LayV) ed è un nuovo virus che in Cina ha infettato 35 persone nelle province di Shandong e Henan. Fa parte della famiglia degli henipavirus ed è stato identificato nei tamponi ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022) Si chiama(LayV) ed è unche in Cina ha infettato 35 persone nelle province di Shandong e Henan. Fa parte della famiglia degli henipaed è stato identificato nei tamponi ...

RaiNews : Si chiama Langya virus (LayV), del genere henipavirus e, come emerge da uno studio condotto da scienziati di Cina e… - repubblica : Nuovo virus scoperto in Cina: si chiama Langya, compromette fegato e reni. Finora 35 casi - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: In Cina almeno 35 persone,contagiate da un nuovo virus di origine animale nelle province dello Shandong e dell'Henan.… - Diana55619557 : RT @MarcG_69: Ecco Langya, il nuovo virus che arriva dalla #Cina: trovato in 35 persone, compromette fegato e reni - RosellaLara19 : RT @MarcG_69: Ecco Langya, il nuovo virus che arriva dalla #Cina: trovato in 35 persone, compromette fegato e reni -