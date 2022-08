L' allarme del cardinale Parolin | Esiste il rischio di una guerra mondiale

(Di martedì 9 agosto 2022) AGI - In Ucraina"la possibilità di un salto negativo verso la congiunzione dei pezzi in un conflittovero e proprio". Lo ha detto in una intervista a Limes il segretario di Stato vaticano, cardinal Pietro. "Credo che noi non siamo ancora in grado di prevedere o calcolare le conseguenze di quanto sta accadendo", ha spiegato, "Migliaia di morti, città distrutte, milioni di sfollati, l'ambiente naturale devastato, ildi carestia per la mancanza di grano in tante parti del mondo, la crisi energetica. Come è possibile che non si riconosca che l'unica risposta possibile, l'unica via praticabile, l'unica prospettiva percorribile è quella di fermare le armi e promuovere una pace giusta e duratura?". Con il Patriacato di Mosca dialogo della Santa Sede è "difficile". Ha detto il segretario di ...

è come un seme gettato, che ha bisogno di un terreno fertile per portare frutto', ha rilevato, 'Se gli attori principali del conflitto non prendono in considerazione le sue parole, purtroppo, non ...... In un'intervista a Limes, il porporato parla del difficile dialogo con Mosca, che però non si è mai "interrotto". E avverte: "Non siamo ancora in grado di prevedere le conseguenze di quanto sta accade ...