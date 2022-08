La strage del carburante che riapre le ferite della Libia (Di martedì 9 agosto 2022) Profondo sud della Libia. È una notte senza luna tra il 31 luglio e il primo agosto. Un’autocisterna carica di carburante finisce fuoristrada nel tratto di strada tra Ubari e Sebha, le due principali città-oasi del Fezzan vicine ai pozzi petroliferi ma povere di tutto. La Libia è il Paese dei paradossi: ha le maggiori InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 agosto 2022) Profondo sud. È una notte senza luna tra il 31 luglio e il primo agosto. Un’autocisterna carica difinisce fuoristrada nel tratto di strada tra Ubari e Sebha, le due principali città-oasi del Fezzan vicine ai pozzi petroliferi ma povere di tutto. Laè il Paese dei paradossi: ha le maggiori InsideOver.

_Nico_Piro_ : Ormai è chiaro, i talebani che del garantire la sicurezza avevano fatto il pilastro del loro governo o non fanno ab… - Ettore_Rosato : #8agosto ‘56 La strage della miniera di #Marcinelle 252 vittime, 136 gli italiani Ricordiamo il sacrificio di chi h… - fanpage : A Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, 50 mucche sono morte molto probabilmente dopo aver mangiato sorgo, ce… - BonoraGabriella : RT @PippiCalz: #8agosto 1956 Marcinelle; dopo una strage operaia …ne accadono altre…di continuo ! “Risparmiare” sulla sicurezza del lavorat… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: A Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, 50 mucche sono morte molto probabilmente dopo aver mangiato sorgo, cereale che i… -