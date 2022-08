La sfida legale tra Nokia e Oppo che in realtà riguarda Apple (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - La sfida è tra Oppo e Nokia, ma l'obiettivo sullo sfondo sono due pesci molto più grossi: Apple e Samsung. La notizia è che la casa cinese produttrice di smartphone ha deciso di sospendere le vendite in Germania dopo che un tribunale di Monaco ha dato ragione all'azienda finlandese su una controversia riguardante brevetti relativi al 5G. Secondo Oppo, le cose sono andate così: il giorno dopo la scadenza del contratto 4G, Nokia ha chiesto una cifra “irragionevolmente alta” per il rinnovo e poi è andata “immediatamente” in tribunale a Mannheim, dove Oppo è stata giudicata un “licenziatario riluttante”. Per farla breve e soprattutto semplice, con tre sentenze di giugno, luglio e inizio agosto due tribunali tedeschi hanno stabilito che se ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Laè tra, ma l'obiettivo sullo sfondo sono due pesci molto più grossi:e Samsung. La notizia è che la casa cinese produttrice di smartphone ha deciso di sospendere le vendite in Germania dopo che un tribunale di Monaco ha dato ragione all'azienda finlandese su una controversiante brevetti relativi al 5G. Secondo, le cose sono andate così: il giorno dopo la scadenza del contratto 4G,ha chiesto una cifra “irragionevolmente alta” per il rinnovo e poi è andata “immediatamente” in tribunale a Mannheim, doveè stata giudicata un “licenziatario riluttante”. Per farla breve e soprattutto semplice, con tre sentenze di giugno, luglio e inizio agosto due tribunali tedeschi hanno stabilito che se ...

