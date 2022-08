La Russia sospende le ispezioni al suo arsenale nucleare, a rischio lo Start (Di martedì 9 agosto 2022) La Russia ha reso noto lunedì 8 agosto che per il momento non consentirà le ispezioni al suo arsenale atomico stabilite dal trattato Start sul controllo delle armi nucleari a causa delle restrizioni di viaggio imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Le condizioni di ispezione proposte da Washington hanno creato “vantaggi unilaterali per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 agosto 2022) Laha reso noto lunedì 8 agosto che per il momento non consentirà leal suoatomico stabilite dal trattatosul controllo delle armi nucleari a causa delle restrizioni di viaggio imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Le condizioni di ispezione proposte da Washington hanno creato “vantaggi unilaterali per InsideOver.

