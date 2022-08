La Russia aggira il blocco a RT e Sputnik | ci sono 250 nuovi siti di disinformazione

(Di martedì 9 agosto 2022) Avete presente il gran parlare che si è fatto nei primi mesi di guerra suldellarussa presente in diversidiffusi in paesi europei?Today eerano le due entità chefinite nel mirino delle istituzioni locali, ma anche dei social network e dei motori di ricerca: penalizzazioni, etichette che indicavano la fonte, declassamenti nel ranking di Google. Il tutto per combattere le fake news che arrivavano direttamente dal Cremlino in merito al conflitto in Ucraina. Adesso questo, che sembrava essere severo e definitivo, sarebbe statoto, grazie alla proliferazione di– insospettabili – che avrebbero accettato, negli ultimi tempi, di diffondere notizie ...

PitziantiEnrico : RT @agenzia_nova: #Russia Bloomberg: “#Mosca aggira le sanzioni sulle esportazioni petrolifere attraverso l’#Egitto” - ForgiaEnrico : RT @agenzia_nova: #Russia Bloomberg: “#Mosca aggira le sanzioni sulle esportazioni petrolifere attraverso l’#Egitto” - AlexScipione : RT @agenzia_nova: #Russia Bloomberg: “#Mosca aggira le sanzioni sulle esportazioni petrolifere attraverso l’#Egitto” - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Russia Bloomberg: “#Mosca aggira le sanzioni sulle esportazioni petrolifere attraverso l’#Egitto” - damy85twit : RT @agenzia_nova: #Russia Bloomberg: “#Mosca aggira le sanzioni sulle esportazioni petrolifere attraverso l’#Egitto” -

Hardware Upgrade

...sterline sono un quarto del salario minimo netto mensile per il lavoro a tempo pieno che si...street dovrà usare i suoi 72 mila soldati che ogni giorno minaccia di impiegare contro la. ...Ora siintorno all'1,9%, mentre qualche mese fa era in territorio negativo. Questo è un ... Gli Stati Uniti hanno sostituito per la prima volta lacome principale fornitore di gas naturale. La Russia aggira le sanzioni tech, ma c'è un problema: il layout delle tastiere La Finlandia rivela, tramite le immagini della Nasa, che la Russia brucia il gas che non esporta più in Europa dalla stazione di compressione della Gazprom.Nonostante le divergenze su alcuni dossier (soprattutto in Libia e in Siria), Mosca e Ankara stanno intensificando il dialogo sul fronte energetico, commerciale e bancario. Anche grazie a una certa af ...