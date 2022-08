La presunta foto del Po del 1909 utilizzata per negare l’emergenza siccità (Di martedì 9 agosto 2022) Una cartolina con la quale si vorrebbe negare l’attuale emergenza siccità, mostrando una foto del Po in secca nel 1909: «Po, estate del 1909, era 8 metri sotto il livello… Ma nessun all’arme, allora, non vi erano da rubare i fondi del PNNR…». Nell’immagine, però, non c’è alcun riferimento all’anno indicato nei post social e non ci sono riferimenti che dimostrino un’abbassamento reale del livello del fiume durante quel periodo. Ricordiamo che non basta una foto, per di più priva di contesto, per dimostrare o smentire un fenomeno (lo spieghiamo qui). Per chi ha fretta Si sostiene che la foto sia stata scattata nel 1909, ma non ci sono prove. Si tratta di una cartolina che risulta spedita nel 1909, mentre il ponte risale al ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Una cartolina con la quale si vorrebbel’attuale emergenza, mostrando unadel Po in secca nel: «Po, estate del, era 8 metri sotto il livello… Ma nessun all’arme, allora, non vi erano da rubare i fondi del PNNR…». Nell’immagine, però, non c’è alcun riferimento all’anno indicato nei post social e non ci sono riferimenti che dimostrino un’abbassamento reale del livello del fiume durante quel periodo. Ricordiamo che non basta una, per di più priva di contesto, per dimostrare o smentire un fenomeno (lo spieghiamo qui). Per chi ha fretta Si sostiene che lasia stata scattata nel, ma non ci sono prove. Si tratta di una cartolina che risulta spedita nel, mentre il ponte risale al ...

caterina_manzi : RT @DavidPuente: La presunta foto del Po del 1909 utilizzata per negare l’emergenza siccità - OpenFactCheck : La presunta foto del Po del 1909 utilizzata per negare l’emergenza siccità - DavidPuente : La presunta foto del Po del 1909 utilizzata per negare l’emergenza siccità - sportli26181512 : Shani Jamilah incanta i social: che foto per la presunta fiamma di Lukaku - BroglioMaurizio : @onlyfanhothd Ciao Lana vorrei solo avvisarti che usano le tue foto e tuoi video x truffare persone spacciandosi x… -