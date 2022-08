La Polizia di Stato sequestra un quintale e mezzo di cozze (Di martedì 9 agosto 2022) Continua incessante l’attività di controllo e monitoraggio sulla vendita di mitili ed in particolare di cozze nere nelle pescherie della città di Taranto da parte dei colleghi del Commissariato Borgo, con l’ausilio del personale della Guardia Costiera di Taranto e del Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto. Dopo diversi servizi di appostamento, sono scattati i controlli in una pescheria sita nel quartiere Tamburi, al cui interno si procedeva alla lavorazione abusiva di prodotti ittici. Gli investigatori hanno sequestrato circa 100 kg di cozze nere, successivamente smaltite mediante automezzo della ditta Kyma e denunciato il proprietario per il presunto reato di commercio di sostanze alimentari nocive ed in cattivo Stato di conservazione. Stessa sorte è capitata ad un’altra pescheria ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 9 agosto 2022) Continua incessante l’attività di controllo e monitoraggio sulla vendita di mitili ed in particolare dinere nelle pescherie della città di Taranto da parte dei colleghi del Commissariato Borgo, con l’ausilio del personale della Guardia Costiera di Taranto e del Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto. Dopo diversi servizi di appostamento, sono scattati i controlli in una pescheria sita nel quartiere Tamburi, al cui interno si procedeva alla lavorazione abusiva di prodotti ittici. Gli investigatori hannoto circa 100 kg dinere, successivamente smaltite mediante autodella ditta Kyma e denunciato il proprietario per il presunto reato di commercio di sostanze alimentari nocive ed in cattivodi conservazione. Stessa sorte è capitata ad un’altra pescheria ...

