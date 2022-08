La mossa della Juventus suggerisce che l’accordo di Adrien Rabiot con il Manchester United è vicino

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: I legami trae ilsembrano intensificarsi, con i due club che avrebbero concordato un compenso per il centrocampista francese. Ulteriori rapporti fuori dall’Italia potrebbero suggerire che un accordo èalla conclusione. Secondo Calciomercato, come per la Juve FC, laha identificato Davide Frattesi del Sassuolo come sostituto di. Il 22enne è stato in forma impressionante e dopo aver già portato con successo Manuel Locatelli dal Sassuolo la scorsa estate, Max Allegri potrebbe guardare di nuovo a sud per la loro soluzione. Frattesi ha già collezionato 3 presenze con la Nazionale italiana.Il costo di Frattesi sarebbe nella regione di 15-20 milioni di euro, che si allineano più o ...