La ministra Messa tornerà alla Bicocca nonostante lo scandalo favoritismi Uno studio sui concorsi rivela | il 90% dei posti a interni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Maria Cristina, come nulla fosse successo. A luglio il Fatto hato come e quanto si era spesa da rettrice per far ottenere a tre studentesse nelle sue grazie il titolo di master cui non avevano diritto, e molto altro ancora. Notizie mai smentite dall’università, cui sono seguite interrogazioni e richieste di dimissioni cadute poi nel vuoto con la crisi di governo. C’è però chi ha voluto andare a vedere come promuovesse il merito oltre il caso specifico, scoprendo che quasi il 90 per cento deibanditi è stato attribuito asi già incardinati presso laformalmente aperti a tutti, al lato pratico destinati solo ad alcuni. E’ il professor Luciano Gallina, neurochirurgo cosentino ...