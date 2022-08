La Juventus chiude per Kostic, Rabiot verso il Manchester Utd (Di martedì 9 agosto 2022) Il mercato dei bianconeri ha subito un’accelerazione importante sia in entrata che in uscita. La Juventus chiude infatti per Kostic e sta trattando con il Manchester United la cessione di Adrien Rabiot. La Juventus chiude per Kostic: affare fatto? L’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte è diventato una priorità per i bianconeri che stanno lavorando alacremente per metterlo a disposizione di Allegri quanto prima. I contatti tra le due società proseguono senza soste ma da entrambi c’è la volontà di chiudere positivamente la trattativa. Al momento persiste una differenza di circa 2 milioni tra parte fissa e bonus che però non impedirà di arrivare alla fumata bianca. Il giocatore è atteso a Torino nelle prossime ore per visite ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) Il mercato dei bianconeri ha subito un’accelerazione importante sia in entrata che in uscita. Lainfatti pere sta trattando con ilUnited la cessione di Adrien. Laper: affare fatto? L’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte è diventato una priorità per i bianconeri che stanno lavorando alacremente per metterlo a disposizione di Allegri quanto prima. I contatti tra le due società proseguono senza soste ma da entrambi c’è la volontà dire positivamente la trattativa. Al momento persiste una differenza di circa 2 milioni tra parte fissa e bonus che però non impedirà di arrivare alla fumata bianca. Il giocatore è atteso a Torino nelle prossime ore per visite ...

