La forza della vita che non sa attendere. Rebecca nasce in auto, i genitori: “Ce l’abbiamo fatta” (Di martedì 9 agosto 2022) Non ha voluto sentire ragioni: la piccola Rebecca voleva in tutti i modi venire al mondo subito, ha deciso lei, senza attendere nemmeno che la sua mamma fosse in ospedale o l’arrivo dei soccorsi. È nata in auto, all’uscita di Empoli della Fi-Pi-Li. Come nei migliori film, ma questa volta per davvero. La bimba e la madre, Sara Giaccherini, 31 anni, stanno bene e si abbracciano felici sotto gli occhi ancora increduli ed emozionati di babbo Fabrizio Conti. Sara Giaccherini stringe a sé la piccola Rebecca, mentre babbo Fabrizio Conti scatta un selfieFiocco rosa… in auto È stato proprio Fabrizio ad assistere la compagna quando, all’improvviso, mentre da Fucecchio (dove la coppia risiede) stavano percorrendo la superstrada verso il San Giuseppe, visto che erano iniziate le doglie e “Si sono ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 9 agosto 2022) Non ha voluto sentire ragioni: la piccolavoleva in tutti i modi venire al mondo subito, ha deciso lei, senzanemmeno che la sua mamma fosse in ospedale o l’arrivo dei soccorsi. È nata in, all’uscita di EmpoliFi-Pi-Li. Come nei migliori film, ma questa volta per davvero. La bimba e la madre, Sara Giaccherini, 31 anni, stanno bene e si abbracciano felici sotto gli occhi ancora increduli ed emozionati di babbo Fabrizio Conti. Sara Giaccherini stringe a sé la piccola, mentre babbo Fabrizio Conti scatta un selfieFiocco rosa… inÈ stato proprio Fabrizio ad assistere la compagna quando, all’improvviso, mentre da Fucecchio (dove la coppia risiede) stavano percorrendo la superstrada verso il San Giuseppe, visto che erano iniziate le doglie e “Si sono ...

Antonio_Tajani : Orgogliosi di avere nel nostro simbolo il nome del Partito Popolare Europeo. Gli italiani troveranno in noi la forz… - borghi_claudio : In 'team' con gli altri partiti della coalizione poi contribuì al voto uninominale. In questo caso la coalizione as… - sbonaccini : @CottarelliCPI @SilviaZucchelli Diciamolo per quello che è: una tassazione che premia chi sta già bene e che compor… - Ricky_Inter1908 : RT @goddy1908: Quest'anno non mi frega niente la LULA se Dzeko e Giroud hanno fatto l'anno scorso una trentina di gol, loro due insieme dev… - TrumanTerrence : @_talebanikov @russ_mario1 @MateixMilan @Simfrac @marcullo02 @mefisto94_ Già Tonali prende meno responsabilità(Edso… -